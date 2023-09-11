У Києві помітили новий Chevrolet Corvette C8, фото

Автомобіль Chevrolet Corvette C8 розганяється до сотні за 3,5 секунд.

Фото: topgir.com.ua

Жителі столиці помітили у місті новий Chevrolet Corvette. Таких автомобілів зареєстровано в Україні лише кілька одиниць. Фото суперкара оприлюднило видання «Топ Жир».

Новий Chevrolet Corvette C8 обладнаний 6,2-літровим 495-сильним V8 та 8-ступінчастим роботом з двома щепленнями. Купе розганяється до сотні за 3,5 секунд і розвиває 312 км/год.

Цей Chevrolet Corvette має опційний пакет Z51, що включає спортивні шини та підвіску, гучний вихлоп, збільшені гальма та само блок. Візуально таке купе упізнається за обвісом та заднім антикрилом.

Фото: topgir.com.ua

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