$2 000 хабаря за довічну групу інвалідності: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника

Лікар-експерт та посередник обвинувачуються у зловживанні впливом, а ексголова однієї з міжрайонних МСЕК – в одержанні неправомірної вигоди.

Фото: kobl.gp.gov.ua

У Київській області судитимуть діючого та колишнього лікарів МСЕК та їх спільника, які за 2 тисячі доларів США громадянину оформили необхідну медичну документацію про проходження лікування та присвоєння вказаної групи.

Як повідомила прокуратура Київської області, обвинувальний акт стосовно осіб скерували до суду.

За даними слідства, чоловік звернувся до знайомого лікаря-експерта обласної МСЕК з метою оформлення мешканцю Київської області призовного віку II групи інвалідності довічно. Останній вплинув на голову однієї з міжрайонних МСЕК щодо позитивного вирішення питання.

Лікар-експерт Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи та посередник обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України), ексголова однієї з міжрайонних МСЕК Київщини – в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Раніше ми писали, що на Житомирщині викрили голову ВЛК і адвоката, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути призову.

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