В Сумах умер пес, которого достали из-под завалов одного из домов

Псу было 10 лет, он получил тяжелые травмы.

Фото: полиция

8 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего один человек погиб, десятки домов были повреждены.

Из-под завалов одного из домов удалось спасти собаку. Но, к сожалению, пес долго не прожил. Об этом сообщили волонтеры всеукраинского движения UAnimals.

Псу было 10 лет.Травмы, полученные в результате обстрела, оказались тяжелыми. Ветеринары пытались его спасти: боролись с ранениями и стрессом, но животное не выжило.

Волонтеры показали видео с собакой. Еще 11 сентября он был жив и пытался что-то съесть.

"Врач сообщил, что травмы пса были очень серьезными. Сегодня его уже нет", - написали волонтеры.

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