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  1. В Украине

Продавала жидкости для электронных сигарет без акцизных марок: суд наказал продавщицу

21:16, 12 сентября 2023
У женщины, продававшей товар без марок акцизного налога, конфисковали все жидкости и оштрафовали.
Продавала жидкости для электронных сигарет без акцизных марок: суд наказал продавщицу
Фото: 0532.ua
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление Хмельницкого горрайонного суда о привлечении женщины к административной ответственности за розничную торговлю жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, без марок акцизного налога. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Отмечается, что женщина должна заплатить 3400 гривен штрафа. Жидкость для электронных сигарет без акцизных марок (57 шт.), подлежащих уничтожению, у нее конфисковали.

По постановлению суда, 6 июня 2023 продавщица хмельницкого магазина продала за 370 грн жидкость для электронной сигареты, не имевшей марок акцизного налога.

Местный суд признал ее виновной в совершении админправонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 156 КУоАП, и оштрафовал.

Женщина обжаловала постановление в местном суде: просила его отменить и закрыть производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения, а изъятый товар – вернуть, потому что, по ее мнению, он не подакцизный.

По ее словам, фактически ей обвиняют в реализации не готовой жидкости, а двух отдельных компонентов – никотина и ароматизатора, находящихся в отдельных емкостях, и только при их смешивании может образоваться жидкость для электронных сигарет.

Однако ХАС согласился с выводом местного суда: извлеченная жидкость может использоваться в электронных сигаретах и без ароматизатора, что является дополнительным компонентом для вкуса и запаха.

Согласно Налоговому кодексу Украины, «жидкости, используемые в электронных сигаретах» относятся к подакцизным товарам. Изъятые по месту работы апеллянтки жидкости используются в электронных сигаретах, поэтому подлежат маркировке марками акцизного налога, констатировал апелляционный суд.

Ранее сообщалось, что во Львовской области разоблачили масштабную схему производства и сбыта электронных сигарет.

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