Картину Ван Гога, которую похитили в Нидерландах во время пандемии COVID-19, нашли

В Нидерландах сообщили о возвращении картины Винсента Ван Гога, которую похитили из нидерландского музея в 2020 году во время карантина из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил Музей Гронингена.

«Отличная новость. Картина "Весенний сад"... Винсента Ван Гога вернулась в Музей Гронингера через три с половиной года после ее похищения», – говорится в заявлении музея.

SCHILDERIJ VAN GOGH TERUG IN HET GRONINGER MUSEUM

Geweldig nieuws! Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh is na drieënhalf jaar na diefstal weer terug bij het Groninger Museum.

