Google запускает AI Mode в Поиске для Украины и еще 180 стран

AI Mode в Google Search теперь работает за пределами США, Великобритании и Индии.

Фото: АІН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google объявила о расширении функции AI Mode в своем Поиске на более чем 180 стран, включая Украину. Ранее режим был доступен только в США, Великобритании и Индии, сообщила пресс-служба компании.

AI Mode использует генеративный искусственный интеллект для обработки сложных запросов, предоставляя обобщенные ответы на основе данных с веб-сайтов, Google Maps, Knowledge Graph и партнерских ресурсов. Функция запоминает предыдущие запросы пользователя для персонализированных рекомендаций и может выполнять определенные действия, например, планировать маршруты.

Новая опция позволяет делиться результатами ИИ-поиска с другими, что удобно для совместного планирования, например, путешествий или мероприятий. Ссылку на сессию можно удалить в любой момент.

Сейчас AI Mode поддерживает только английский язык, но Google планирует добавить другие. Функция доступна в США для подписчиков Google AI Ultra через платформу Labs, а расширение на другие страны уже началось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.