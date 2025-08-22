Практика судів
Google запускає AI Mode у Пошуку для України та ще 180 країн

19:51, 22 серпня 2025
AI Mode у Google Search тепер працює за межами США, Великої Британії та Індії.
Google запускає AI Mode у Пошуку для України та ще 180 країн
Фото: АІН
Компанія Google оголосила про розширення функції AI Mode у своєму Пошуку на більш ніж 180 країн, включно з Україною. Раніше режим був доступний лише у США, Великій Британії та Індії, повідомила пресслужба компанії.

AI Mode використовує генеративний штучний інтелект для обробки складних запитів, надаючи узагальнені відповіді на основі даних із вебсайтів, Google Maps, Knowledge Graph і партнерських ресурсів. Функція запам’ятовує попередні запити користувача для персоналізованих рекомендацій і може виконувати певні дії, наприклад, планувати маршрути.

Нова опція дозволяє ділитися результатами ШІ-пошуку з іншими, що зручно для спільного планування, наприклад, подорожей чи заходів. Посилання на сесію можна видалити в будь-який момент.

Наразі AI Mode підтримує лише англійську мову, але Google планує додати інші. Функція доступна в США для підписників Google AI Ultra через платформу Labs, а розширення на інші країни вже розпочалося.

Google ШІ

Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

