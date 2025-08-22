Google запускає AI Mode у Пошуку для України та ще 180 країн

AI Mode у Google Search тепер працює за межами США, Великої Британії та Індії.

Компанія Google оголосила про розширення функції AI Mode у своєму Пошуку на більш ніж 180 країн, включно з Україною. Раніше режим був доступний лише у США, Великій Британії та Індії, повідомила пресслужба компанії.

AI Mode використовує генеративний штучний інтелект для обробки складних запитів, надаючи узагальнені відповіді на основі даних із вебсайтів, Google Maps, Knowledge Graph і партнерських ресурсів. Функція запам’ятовує попередні запити користувача для персоналізованих рекомендацій і може виконувати певні дії, наприклад, планувати маршрути.

Нова опція дозволяє ділитися результатами ШІ-пошуку з іншими, що зручно для спільного планування, наприклад, подорожей чи заходів. Посилання на сесію можна видалити в будь-який момент.

Наразі AI Mode підтримує лише англійську мову, але Google планує додати інші. Функція доступна в США для підписників Google AI Ultra через платформу Labs, а розширення на інші країни вже розпочалося.

