Картину Ван Гога, яку викрали у Нідерландах під час пандемії COVID-19, знайшли

У Нідерландах повідомили про повернення картини Вінсента Ван Гога, яку викрали з нідерландського музею в 2020 році під час карантину через пандемію COVID-19.

Про це повідомив Музей Гронінгена.

«Відмінна новина. Картина "Весняний сад"... Вінсента Ван Гога повернулась до Музею Гронінгера через три з половиною роки після її викрадення», – йдеться в заяві музею.

SCHILDERIJ VAN GOGH TERUG IN HET GRONINGER MUSEUM

Geweldig nieuws! Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh is na drieënhalf jaar na diefstal weer terug bij het Groninger Museum.

