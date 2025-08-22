Практика судів
  1. У світі

Верховний суд США дозволив штату Міссісіпі перевіряти вік користувачів соцмереж

19:16, 22 серпня 2025
Верховний суд США дозволив запровадити закон, що зобов’язує соцмережі перевіряти вік користувачів і обмежує доступ неповнолітніх до онлайн-платформ без згоди батьків.
Верховний суд США дозволив штату Міссісіпі перевіряти вік користувачів соцмереж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд США відмовився заблокувати закон штату Міссісіпі, який зобов’язує соцмережі перевіряти вік користувачів і обмежує доступ неповнолітніх до онлайн-платформ без згоди батьків. Про це повідомляє Courthouse News.

Закон (House Bill 1126) вимагає, щоб Facebook, X, YouTube та інші сервіси запровадили вікову верифікацію. Без дозволу батьків неповнолітні не зможуть зареєструватися, а самі платформи повинні вживати заходів, аби зменшити ризик доступу дітей до небезпечного контенту — про самогубства, розлади харчової поведінки чи наркотики. За порушення компаніям загрожує штраф до $10 тисяч за кожний випадок.

Що вирішив Верховний суд

Судді не надали пояснень рішення, однак суддя Брет Кавано у своїй окремій заяві зазначив, що закон штату «ймовірно є неконституційним» і обмежує свободу слова. Водночас він пояснив, що позивач — інтернет-лобістська група NetChoice — не довів необхідність екстреного блокування закону.

Раніше суд нижчої інстанції зупинив дію HB 1126, але апеляційний суд дозволив його застосування. Верховний суд відмовився відновлювати блокування, тож закон діє.

Позиції сторін

NetChoice наполягав, що закон обмежує конституційне право громадян на свободу слова й потребує надмірних витрат від інтернет-компаній, які змушені перебудовувати системи реєстрації та модерації.

Міссісіпі відповів, що вимоги закону — «розумні й комерційно виправдані», а соцмережі вже використовують подібні інструменти, як-от відео-селфі для перевірки віку в Instagram чи Facebook Dating.

Контекст

Законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження доступу дітей до соцмереж, стають поширеним трендом у США. Подібні суперечки вже тривають у Техасі та Флориді. Верховний суд у червні дозволив Техасу вимагати вікової перевірки для сайтів з порнографією, пославшись на право штатів захищати дітей від шкідливого контенту, вказує видання.

У Міссісіпі новий закон викликав дискусії: прихильники вважають його необхідним для захисту дітей, противники — загрозою для приватності та свободи слова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд США діти соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва