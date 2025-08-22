Верховний суд США дозволив штату Міссісіпі перевіряти вік користувачів соцмереж

Верховний суд США дозволив запровадити закон, що зобов’язує соцмережі перевіряти вік користувачів і обмежує доступ неповнолітніх до онлайн-платформ без згоди батьків.

Верховний суд США відмовився заблокувати закон штату Міссісіпі, який зобов’язує соцмережі перевіряти вік користувачів і обмежує доступ неповнолітніх до онлайн-платформ без згоди батьків. Про це повідомляє Courthouse News.

Закон (House Bill 1126) вимагає, щоб Facebook, X, YouTube та інші сервіси запровадили вікову верифікацію. Без дозволу батьків неповнолітні не зможуть зареєструватися, а самі платформи повинні вживати заходів, аби зменшити ризик доступу дітей до небезпечного контенту — про самогубства, розлади харчової поведінки чи наркотики. За порушення компаніям загрожує штраф до $10 тисяч за кожний випадок.

Що вирішив Верховний суд

Судді не надали пояснень рішення, однак суддя Брет Кавано у своїй окремій заяві зазначив, що закон штату «ймовірно є неконституційним» і обмежує свободу слова. Водночас він пояснив, що позивач — інтернет-лобістська група NetChoice — не довів необхідність екстреного блокування закону.

Раніше суд нижчої інстанції зупинив дію HB 1126, але апеляційний суд дозволив його застосування. Верховний суд відмовився відновлювати блокування, тож закон діє.

Позиції сторін

NetChoice наполягав, що закон обмежує конституційне право громадян на свободу слова й потребує надмірних витрат від інтернет-компаній, які змушені перебудовувати системи реєстрації та модерації.

Міссісіпі відповів, що вимоги закону — «розумні й комерційно виправдані», а соцмережі вже використовують подібні інструменти, як-от відео-селфі для перевірки віку в Instagram чи Facebook Dating.

Контекст

Законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження доступу дітей до соцмереж, стають поширеним трендом у США. Подібні суперечки вже тривають у Техасі та Флориді. Верховний суд у червні дозволив Техасу вимагати вікової перевірки для сайтів з порнографією, пославшись на право штатів захищати дітей від шкідливого контенту, вказує видання.

У Міссісіпі новий закон викликав дискусії: прихильники вважають його необхідним для захисту дітей, противники — загрозою для приватності та свободи слова.

