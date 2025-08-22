Практика судов
  1. В мире

Верховный суд США разрешил штату Миссисипи проверять возраст пользователей соцсетей

19:16, 22 августа 2025
Верховный суд США разрешил ввести закон, обязывающий соцсети проверять возраст пользователей и ограничивает доступ несовершеннолетних к онлайн-платформам без согласия родителей.
Верховный суд США разрешил штату Миссисипи проверять возраст пользователей соцсетей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд США отказался заблокировать закон штата Миссисипи, который обязывает соцсети проверять возраст пользователей и ограничивает доступ несовершеннолетних к онлайн-платформам без согласия родителей. Об этом сообщает Courthouse News.

Закон (House Bill 1126) требует, чтобы Facebook, X, YouTube и другие сервисы внедрили возрастную верификацию. Без разрешения родителей несовершеннолетние не смогут зарегистрироваться, а сами платформы должны предпринимать меры, чтобы снизить риск доступа детей к опасному контенту — о самоубийствах, расстройствах пищевого поведения или наркотиках. За нарушение компаниям грозит штраф до $10 тысяч за каждый случай.

Что решил Верховный суд

Судьи не предоставили объяснений решения, однако судья Брет Кавано в своем отдельном заявлении отметил, что закон штата «вероятно является неконституционным» и ограничивает свободу слова. В то же время он пояснил, что истец — интернет-лоббистская группа NetChoice — не доказал необходимость экстренного блокирования закона.

Ранее суд низшей инстанции приостановил действие HB 1126, но апелляционный суд разрешил его применение. Верховный суд отказался восстанавливать блокировку, поэтому закон действует.

Позиции сторон

NetChoice настаивал, что закон ограничивает конституционное право граждан на свободу слова и требует чрезмерных затрат от интернет-компаний, которые вынуждены перестраивать системы регистрации и модерации.

Миссисипи ответил, что требования закона — «разумные и коммерчески оправданные», а соцсети уже используют подобные инструменты, например видео-селфи для проверки возраста в Instagram или Facebook Dating.

Контекст

Законодательные инициативы, направленные на ограничение доступа детей к соцсетям, становятся распространенным трендом в США. Подобные споры уже продолжаются в Техасе и Флориде. Верховный суд в июне разрешил Техасу требовать возрастную проверку для сайтов с порнографией, ссылаясь на право штатов защищать детей от вредного контента, указывает издание.

В Миссисипи новый закон вызвал дискуссии: сторонники считают его необходимым для защиты детей, противники — угрозой для приватности и свободы слова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд США дети соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва