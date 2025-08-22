Верховный суд США разрешил штату Миссисипи проверять возраст пользователей соцсетей

Верховный суд США разрешил ввести закон, обязывающий соцсети проверять возраст пользователей и ограничивает доступ несовершеннолетних к онлайн-платформам без согласия родителей.

Верховный суд США отказался заблокировать закон штата Миссисипи, который обязывает соцсети проверять возраст пользователей и ограничивает доступ несовершеннолетних к онлайн-платформам без согласия родителей. Об этом сообщает Courthouse News.

Закон (House Bill 1126) требует, чтобы Facebook, X, YouTube и другие сервисы внедрили возрастную верификацию. Без разрешения родителей несовершеннолетние не смогут зарегистрироваться, а сами платформы должны предпринимать меры, чтобы снизить риск доступа детей к опасному контенту — о самоубийствах, расстройствах пищевого поведения или наркотиках. За нарушение компаниям грозит штраф до $10 тысяч за каждый случай.

Что решил Верховный суд

Судьи не предоставили объяснений решения, однако судья Брет Кавано в своем отдельном заявлении отметил, что закон штата «вероятно является неконституционным» и ограничивает свободу слова. В то же время он пояснил, что истец — интернет-лоббистская группа NetChoice — не доказал необходимость экстренного блокирования закона.

Ранее суд низшей инстанции приостановил действие HB 1126, но апелляционный суд разрешил его применение. Верховный суд отказался восстанавливать блокировку, поэтому закон действует.

Позиции сторон

NetChoice настаивал, что закон ограничивает конституционное право граждан на свободу слова и требует чрезмерных затрат от интернет-компаний, которые вынуждены перестраивать системы регистрации и модерации.

Миссисипи ответил, что требования закона — «разумные и коммерчески оправданные», а соцсети уже используют подобные инструменты, например видео-селфи для проверки возраста в Instagram или Facebook Dating.

Контекст

Законодательные инициативы, направленные на ограничение доступа детей к соцсетям, становятся распространенным трендом в США. Подобные споры уже продолжаются в Техасе и Флориде. Верховный суд в июне разрешил Техасу требовать возрастную проверку для сайтов с порнографией, ссылаясь на право штатов защищать детей от вредного контента, указывает издание.

В Миссисипи новый закон вызвал дискуссии: сторонники считают его необходимым для защиты детей, противники — угрозой для приватности и свободы слова.

