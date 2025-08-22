Чи може юридична особа-платник єдиного податку працювати за договором про спільну діяльність

Юрособи на спрощеній системі оподаткування можуть укладати договори про спільну діяльність, якщо дотримуються вимог та обмежень, визначених Податковим кодексом.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають право здійснювати діяльність за договорами про спільну діяльність, але з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області нагадали, що відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (ПКУ) суб’єкти господарювання – юридичні особи, які застосовують спрощену систему, поділяються на:

третю групу – підприємства будь-якої організаційно-правової форми з річним доходом не більше 1167 мінімальних заробітних плат;

четверту групу – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка агровиробництва становить не менше 75% від загального доходу.

Перелік заборонених видів діяльності для єдинників третьої групи встановлений у п. 291.5 ПКУ, а для четвертої групи – у п. 291.5¹ ст. 291 ПКУ.

Що кажуть у податковій

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 ПКУ, на обліку в контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції та договори управління майном. Для них передбачено особливий порядок податкового обліку.

Якщо ж договір про спільну діяльність не підпадає під такі особливості, то кожен його учасник виконує податкові зобов’язання самостійно. При цьому один із учасників може бути визначений відповідальним за утримання та сплату податків.

Висновок

Податковий кодекс України не встановлює заборони для юридичних осіб – платників єдиного податку бути учасниками договору про спільну діяльність. Тобто підприємства на спрощеній системі мають право укладати такі договори та працювати за ними, якщо дотримуються вимог і обмежень, визначених у ст. 291 ПКУ.

