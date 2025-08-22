Может ли юридическое лицо-плательщик единого налога работать по договору о совместной деятельности

Юрлица на упрощенной системе налогообложения могут заключать договоры о совместной деятельности, если соблюдаются требования и ограничения, определенные Налоговым кодексом.

Юридические лица, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, имеют право осуществлять деятельность по договорам о совместной деятельности, но с учетом требований Налогового кодекса Украины.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили, что в соответствии с п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины (НКУ) субъекты хозяйствования – юридические лица, применяющие упрощенную систему, делятся на:

третью группу – предприятия любой организационно-правовой формы с годовым доходом не более 1167 минимальных заработных плат;

четвертую группу – сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых доля агропроизводства составляет не менее 75% от общего дохода.

Перечень запрещенных видов деятельности для единоналожников третьей группы установлен в п. 291.5 НКУ, а для четвертой группы – в п. 291.5¹ ст. 291 НКУ.

Что говорят в налоговой

Согласно п. 64.6 ст. 64 НКУ, на учете в контролирующих органах должны находиться договоры о совместной деятельности, соглашения о распределении продукции и договоры управления имуществом. Для них предусмотрен особый порядок налогового учета.

Если же договор о совместной деятельности не подпадает под такие особенности, то каждый его участник выполняет налоговые обязательства самостоятельно. При этом один из участников может быть определен ответственным за удержание и уплату налогов.

Вывод

Налоговый кодекс Украины не устанавливает запрета для юридических лиц – плательщиков единого налога быть участниками договора о совместной деятельности. То есть предприятия на упрощенной системе имеют право заключать такие договоры и работать по ним, если соблюдают требования и ограничения, определенные в ст. 291 НКУ.

