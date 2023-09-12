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  1. В Україні

Продавала рідини для електронних сигарет без акцизних марок: суд покарав продавчиню

21:16, 12 вересня 2023
У жінки, яка продавала товар без марок акцизного податку, конфіскували всі рідини та оштрафували.
Продавала рідини для електронних сигарет без акцизних марок: суд покарав продавчиню
Фото: 0532.ua
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову Хмельницького міськрайонного суду про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зазначається, що жінка має сплатити 3400 гривень штрафу. Рідину для електронних сигарет без акцизних марок (57 шт.), яка підлягає знищенню, у неї конфіскували.

За постановою суду, 6 червня 2023 року продавчиня хмельницького магазину продала за 370 грн рідину для електронної сигарети, що не мала марок акцизного податку.

Місцевий суд визнав її винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 156 КУпАП, та оштрафував.

Жінка оскаржила постанову до місцевого суду: просила її скасувати й закрити провадження у справі за відсутністю складу адміністративного правопорушення, а вилучений товар – повернути, бо, на її думку, він не підакцизний.

За її словами, фактично їй ставлять у провину реалізацію не готової рідини, а двох окремих компонентів – нікотину та ароматизатора, що знаходяться в окремих місткостях, і лише при їх змішуванні може утворитися рідина для електронних сигарет.

Проте ХАС погодився з висновком місцевого суду: вилучена рідина може використовуватися в електронних сигаретах і без ароматизатора, що є лише додатковим компонентом для смаку і запаху.

За Податковим кодексом України, «рідини, що використовуються в електронних сигаретах» належать до підакцизних товарів. Ті, що вилучили за місцем роботи апелянтки, використовуються в електронних сигаретах, тому підлягають маркуванню марками акцизного податку, констатував апеляційний суд.

Раніше ми писали, що на Львівщині викрили масштабну схему виробництва і збуту електронних сигарет.

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