В Сумах помер пес, якого дістали з-під завалів одного з будинків

Псу було 10 років, він отримав важкі травми.

Фото: поліція

8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого одна людина загинула, десятки будинків були пошкоджені.

З-під завалів одного з будинків вдалося врятувати собаку. Але, нажаль, пес довго не прожив. Про це повідомили волонтери всеукраїнського руху UAnimals

Псу було 10 років. Травми, які він отримав внаслідок обстрілу, виявились важкими. Ветеринари намагались його врятувати: боролись з пораненнями й стресом, але тварина не вижила.

Волонтери показали відео з собакою. Ще 11 вересня він був живий і намагався щось з'їсти.

"Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Сьогодні його вже немає", — написали волонтери.

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