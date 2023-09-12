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У Харкові на хабарі у $1500 погорів доглядач кладовища, фото

22:00, 12 вересня 2023
Чоловік вимагав та встиг отримати 1500 доларів США за місце на кладовищі.
У Харкові на хабарі у $1500 погорів доглядач кладовища, фото
Фото: khar.gp.gov.ua
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У Харкові правоохоронці затримали доглядача кладовища, який вимагав та отримав хабар за місце на кладовищі. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

У прокуратурі повідомляють, що у серпні 2023 року доглядач одного з харківських кладовищ вимагав від чоловіка гроші. Просив ділок суму за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання близької людини цього чоловіка. Вартість «послуги» вартувала 2000 доларів США.

 «Службовець зателефонував до чоловіка та повідомив, що треба зустрітись та передати йому першу частину суми у розмірі 1500 доларів США.

8 серпня чоловік отримав від співробітників кладовища свідоцтво про поховання жінки та передав хабарнику-доглядачу 1500 доларів США. Проте грошима ділок розпорядитись не зміг: його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться у повідомленні.

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