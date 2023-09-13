Кабмин внес изменения в Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы

Полномочия НАГС нормированы относительно ряда вопросов.

Кабинетом Министров внесены изменения в Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

В частности, полномочия НАГС нормированы относительно:

осуществления консультативного и методического обеспечения относительно организации и прохождения службы в органах местного самоуправления, а именно предоставление методической помощи структурным подразделениям, специалистам по вопросам персонала государственных органов, их аппаратов (секретариатов), органов местного самоуправления;

разработки и внесения на рассмотрение Кабинета Министров Украины проектов распоряжений об утверждении задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственных секретарей министерств;

утверждения типовых задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности руководителей центральных органов исполнительной власти;

осуществления администрирования информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах и веб-портала управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями»;

приведения и согласования Положения о НАГС с другими актами законодательства.

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