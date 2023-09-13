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Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Украине

Кабмин внес изменения в Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы

10:17, 13 сентября 2023
Полномочия НАГС нормированы относительно ряда вопросов.
Кабмин внес изменения в Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы
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Кабинетом Министров внесены изменения в Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

В частности, полномочия НАГС нормированы относительно:

  • осуществления консультативного и методического обеспечения относительно организации и прохождения службы в органах местного самоуправления, а именно предоставление методической помощи структурным подразделениям, специалистам по вопросам персонала государственных органов, их аппаратов (секретариатов), органов местного самоуправления;
  • разработки и внесения на рассмотрение Кабинета Министров Украины проектов распоряжений об утверждении задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности государственных секретарей министерств;
  • утверждения типовых задач и ключевых показателей результативности, эффективности и качества служебной деятельности государственных служащих, занимающих должности руководителей центральных органов исполнительной власти;
  • осуществления администрирования информационной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах и веб-портала управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями»;
  • приведения и согласования Положения о НАГС с другими актами законодательства.

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