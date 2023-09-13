Кабмін вніс зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби

Кабінетом Міністрів внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби.
Зокрема, повноваження НАДС унормовано щодо:
- здійснення консультативного та методичного забезпечення щодо організації і проходження служби в органах місцевого самоврядування, а саме надання методичної допомоги структурним підрозділам, спеціалістам з питань персоналу державних органів, їх апаратів (секретаріатів), органів місцевого самоврядування;
- розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів розпоряджень про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств;
- затвердження типових завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади;
- здійснення адміністрування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»;
- приведення та узгодження Положення про НАДС із іншими актами законодавства.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.