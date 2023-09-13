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Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби

10:17, 13 вересня 2023
Повноваження НАДС унормовано щодо ряду питань.
Кабмін вніс зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби
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Кабінетом Міністрів внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби. 

Зокрема, повноваження НАДС унормовано щодо: 

  • здійснення консультативного та методичного забезпечення щодо організації і проходження служби в органах місцевого самоврядування, а саме надання методичної допомоги структурним підрозділам, спеціалістам з питань персоналу державних органів, їх апаратів (секретаріатів), органів місцевого самоврядування;
  • розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів розпоряджень про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств; 
  • затвердження типових завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади;
  • здійснення адміністрування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»;
  • приведення та узгодження Положення про НАДС із іншими актами законодавства.

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