Кабмін вніс зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби

Повноваження НАДС унормовано щодо ряду питань.

Кабінетом Міністрів внесено зміни до Положення про Національне агентство України з питань державної служби.

Зокрема, повноваження НАДС унормовано щодо:

здійснення консультативного та методичного забезпечення щодо організації і проходження служби в органах місцевого самоврядування, а саме надання методичної допомоги структурним підрозділам, спеціалістам з питань персоналу державних органів, їх апаратів (секретаріатів), органів місцевого самоврядування;

розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів розпоряджень про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств;

затвердження типових завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади;

здійснення адміністрування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»;

приведення та узгодження Положення про НАДС із іншими актами законодавства.

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