Уряд передав повноваження від Мінреінтеграції до МВС з координації розшуку осіб, зниклих безвісти

МВС доручено забезпечити діяльність Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Кабінет Міністрів передав від Мінреінтеграції до МВС повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших, повʼязаних з цим питань відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ, якими визначено МВС головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (у частині повноважень з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вирішення інших повʼязаних з цим питань відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»).

Також внесено зміни до Порядку утворення та діяльності пошукових груп з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якими передбачено, що Генеральним штабом Збройних Сил утворюються пошукові групи, за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити діяльність Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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