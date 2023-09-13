Правительство передало полномочия от Минреинтеграции в МВД по координации розыска лиц, пропавших без вести

МВД поручено обеспечить деятельность Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

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Кабинет Министров передал от Минреинтеграции в МВД полномочия по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решеним других, связанных с этим вопросов в соответствии с ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести за особых обстоятельств».

Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения в Положение о Министерстве внутренних дел, которыми определено МВД главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере соблюдения норм международного гуманитарного права на всей территории Украины (в части полномочий по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решения других связанных с этим вопросов в соответствии с ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»).

Также внесены изменения в Порядок образования и деятельности поисковых групп по поиску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которыми предусмотрено, что Генеральным штабом Вооруженных Сил образуются поисковые группы по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить деятельность Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

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