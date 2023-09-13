Ошиблись в написании фамилии при заключении договора – будет ли зачислен уплаченный добровольный пенсионный взнос

Если другие реквизиты, позволяют идентифицировать лицо, такой платеж будет учтен при расчете будущей пенсии.

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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, будет ли зачислен уплаченный добровольный пенсионный взнос, если при заключении договора человек ошибся в написании фамилии.

«Если при заключении договора присоединения человек сделал ошибку в фамилии, но при этом правильно указал другие реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, за которое производится платеж: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, – такой платеж будет учтен при расчете будущей пенсии», - отметили там.

В то же время там отметили, что для того, чтобы избежать недоразумений, при заключении договора на добровольное участие, необходимо внимательно вносить данные о лице, в пользу которого осуществляется платеж, использовать возможности предложенной на портале формы по автоматическому заполнению обязательных полей по данным из реестра застрахованных лиц Государственного. реестра общеобязательного государственного социального страхования

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