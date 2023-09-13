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Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

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Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

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  1. Общество

Ошиблись в написании фамилии при заключении договора – будет ли зачислен уплаченный добровольный пенсионный взнос

11:31, 13 сентября 2023
Если другие реквизиты, позволяют идентифицировать лицо, такой платеж будет учтен при расчете будущей пенсии.
Ошиблись в написании фамилии при заключении договора – будет ли зачислен уплаченный добровольный пенсионный взнос
Изображение: freepik.com
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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, будет ли зачислен уплаченный добровольный пенсионный взнос, если при заключении договора человек ошибся в написании фамилии.

«Если при заключении договора присоединения человек сделал ошибку в фамилии, но при этом правильно указал другие реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, за которое производится платеж: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, – такой платеж будет учтен при расчете будущей пенсии», - отметили там.

В то же время там отметили, что для того, чтобы избежать недоразумений, при заключении договора на добровольное участие, необходимо внимательно вносить данные о лице, в пользу которого осуществляется платеж, использовать возможности предложенной на портале формы по автоматическому заполнению обязательных полей по данным из реестра застрахованных лиц Государственного. реестра общеобязательного государственного социального страхования

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