путін зустрівся з Кім Чен Ином на космодромі в рф

Кім Чен Ин прибув на поїзді на залізничну станцію космодрому «Восточний» у Приамур'ї.

Російський диктатор путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі «Восточний» на Далекому сході рф для переговорів. Церемонія зустрічі відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.

Раніше ми розповідали, що лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до рф для переговорів із російським диктатором. Він поїхав до росії в супроводі високопосадовців збройної промисловості та військових, а також міністра закордонних справ.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповідав, що путін буде просити про постачання зброї під час зустрічі з північнокорейським лідером.

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