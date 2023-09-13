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  1. В Україні

Потужна «бавовна» в Криму: у ГУР підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна рф, фото

10:05, 13 вересня 2023
Є влучання по судноремонтному заводу.
Потужна «бавовна» в Криму: у ГУР підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна рф, фото
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Вночі у тимчасово окупованому Севастополі сталися потужні вибухи у районі Інкермана, де базуються кораблі та підводні човни Чорноморського флоту рф. 

Як заявили окупанти, є влучання по південному майданчику судоремонтного заводу імені Серго Орджонікідзе, там спалахнула пожежа. За попередньою інформацією постраждало 24 особи.

У міноборони рф кажуть, що нібито "ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем". Там відрапортували про збиття ракет, але підтвердили, що деякі долетіли. 

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували нічну "бавовну" в Криму виданню РБК-Україна.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - розповіли в розвідці.

Місцеві пабліки публікують фото наслідків "прильоту". 

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