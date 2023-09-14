Украина «Нептунами» уничтожила российский комплекс ПВО «Триумф» возле Евпатории, — СМИ

Уникальную спецоперацию провели военная контрразведка СБУ и ВМС.

Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. В результате уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов. Об этом пишут украинские СМИ.

Для уничтожения цели использовали беспилотники и крылатые ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса — радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Напомним, мы писали, что в Евпатории прогремели сильные взрывы.

А накануне во временно оккупированном Севастополе слышали мощные взрывы. В ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подлодки.

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