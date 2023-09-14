Україна «Нептунами» знищила російський комплекс ППО «Тріумф» біля Євпаторії, — ЗМІ

Унікальну спецоперацію провели Військова контррозвідка СБУ та ВМС.

На фото — російський комплекс ППО «Тріумф»

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. В результаті знищили російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд. доларів. Про це пишуть українські ЗМІ.

Для знищення цілі використали безпілотники і крилаті ракети "Нептун".

Зазначається, що спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

Нагадаємо, ми писали про потужні вибухи у Євпаторії.

Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі сталися сильні вибухи. У ГУР підтвердили ураження великого десантного корабля і підводного човна.

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