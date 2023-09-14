Україна «Нептунами» знищила російський комплекс ППО «Тріумф» біля Євпаторії, — ЗМІ

Військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. В результаті знищили російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд. доларів. Про це пишуть українські ЗМІ.
Для знищення цілі використали безпілотники і крилаті ракети "Нептун".
Зазначається, що спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу — радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".
Нагадаємо, ми писали про потужні вибухи у Євпаторії.
Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі сталися сильні вибухи. У ГУР підтвердили ураження великого десантного корабля і підводного човна.
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