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Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

Олександр Корнієнко: Не у всіх країнах Європи є законодавча ініціатива окремих народних депутатів

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко: Досвід показав, що часто право індивідуальної законодавчої ініціативи використовується або у комунікаційно-рекламних цілях, або для блокування реформ.

  1. В Україні

Україна «Нептунами» знищила російський комплекс ППО «Тріумф» біля Євпаторії, — ЗМІ

11:11, 14 вересня 2023
Унікальну спецоперацію провели Військова контррозвідка СБУ та ВМС.
Україна «Нептунами» знищила російський комплекс ППО «Тріумф» біля Євпаторії, — ЗМІ
На фото — російський комплекс ППО «Тріумф»
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Військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. В результаті знищили російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд. доларів. Про це пишуть українські ЗМІ.

Для знищення цілі використали безпілотники і крилаті ракети "Нептун".

Зазначається, що спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу —  радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

Нагадаємо, ми писали про потужні вибухи у Євпаторії. 

Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі сталися сильні вибухи. У ГУР підтвердили ураження великого десантного корабля і підводного човна. 

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