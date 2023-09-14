В окупованій Євпаторії пролунали потужні вибухи, відео

Окупанти заявили про атаку дронів.

Під ранок в окупованій Євпаторії (Крим) пролунали потужні вибухи. Повідомляється, що була атака дронами.

Міноборони рф вже відрапортувало про начебто 11 збитих БПЛА. У місцевих пабліках пишуть, що в районі, де чули вибухи, розміщена військова частина.

Варто зазначити, що в Євпаторії є кілька військових частин. Крім того, поблизу неї розташований ще й військовий аеродром Саки.



Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі сталися потужні вибухи. У ГУР підтвердили ураження великого десантного корабля і підводного човна.

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