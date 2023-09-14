Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

Олександр Корнієнко: Не у всіх країнах Європи є законодавча ініціатива окремих народних депутатів

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко: Досвід показав, що часто право індивідуальної законодавчої ініціативи використовується або у комунікаційно-рекламних цілях, або для блокування реформ.

КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними

Зокрема КСУ визнав конституційним положення пункту 26 розділу Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу у частині, за якою норми і положення статті 50 Закону про соціальний захист чорнобильців застосовуються, виходячи з наявних фінансових ресурсів держави, але визнав неконституційним інше положення.

Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка

Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук всіляко «допомагає» керівнику НААУ Сергію Костюку, який вже потрапив під кримінальне провадження щодо зловживання владою.

  1. В Україні

Підвищення мінімальної зарплати і оборонна промисловість: Зеленський розповів про бюджет на 2024 рік

07:56, 14 вересня 2023
Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборону, — сказав Президент.
Підвищення мінімальної зарплати і оборонна промисловість: Зеленський розповів про бюджет на 2024 рік
Фото: ОП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Про це глава держави повідомив у відеозверненні. 

"Я доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні",  -сказав він. 

Президент розповів, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету на 2024 рік. 

Першим пріоритетом бюджету буде оборона та безпека, який буде становити щонайменше трильйон шістсот мільярдів гривень, як і цього року.

"Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво", - сказав він. 

Ще 100 мільярдів гривень спрямують на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів.

Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка ветеранів.

"Зберігаємо пріоритетом соціальні видатки. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", - додав Зеленський.

"Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію включно з нашою «Мрією» – новим інструментом для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо представили

Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це і передбачено законом.

Але крім цього всього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій – того, що потрібне, аби Україна могла швидше відновитись", - повідомив Президент.

Як ми писали, Кабінет міністрів схвалив зміни до Державного бюджету на 2023 рік. Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, що загалом видатки зростуть на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду