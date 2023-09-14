Підвищення мінімальної зарплати і оборонна промисловість: Зеленський розповів про бюджет на 2024 рік

Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборону, — сказав Президент.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Я доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні", -сказав він.

Президент розповів, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету на 2024 рік.

Першим пріоритетом бюджету буде оборона та безпека, який буде становити щонайменше трильйон шістсот мільярдів гривень, як і цього року.

"Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво", - сказав він.

Ще 100 мільярдів гривень спрямують на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів.

Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка ветеранів.

"Зберігаємо пріоритетом соціальні видатки. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", - додав Зеленський.

"Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію включно з нашою «Мрією» – новим інструментом для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо представили

Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це і передбачено законом.

Але крім цього всього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій – того, що потрібне, аби Україна могла швидше відновитись", - повідомив Президент.

Як ми писали, Кабінет міністрів схвалив зміни до Державного бюджету на 2023 рік. Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, що загалом видатки зростуть на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

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