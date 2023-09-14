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Повышение минимальной зарплаты и оборонная промышленность: Зеленский рассказал о бюджете на 2024 год

07:56, 14 сентября 2023
В следующем году добавляем значительные бюджетные средства на оборону, – сказал Президент.
Повышение минимальной зарплаты и оборонная промышленность: Зеленский рассказал о бюджете на 2024 год
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

"Я поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине", - сказал он.

Президент рассказал, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по бюджету на 2024 год.

Первым приоритетом бюджета будет оборона и безопасность, который будет составлять не менее триллиона шестисот миллиардов гривен, как и в этом году.

"В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс - на производство оружия в Украине. И на дроны. Причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство", - сказал он.

Еще 100 миллиардов гривен направят на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов.

Отдельный бюджетный приоритет – это поддержка ветеранов.

"Сохраняем приоритетом социальные расходы. Будет плюс на систему образования, прежде всего в поддержку учителей и преподавателей", - добавил Зеленский.

"Закладываем необходимые средства на цифровизацию, включая нашу «Мрію» – новый инструмент для детей, для родителей, для учителей, который мы уже предварительно представили

Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом.

Но кроме всего этого, мы делаем очень важный экономический акцент в бюджете. Мы добавляем стимулирование экономики: производств, рабочих мест, инвестиций – того, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться", – сообщил Президент.

Напомним, что 12 сентября, Кабинет Министров одобрил изменения в Государственный бюджет на 2023 год. Как мы писали, глава бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа рассказала, что в целом расходы вырастут на 317 млрд грн., из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны.

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