Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины и призвал МУС выдать ордер на его арест

В резолюции отмечается, что именно режим Лукашенко предоставил разрешение на агрессию против Украины с территории Беларуси, осуществляя прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения российской армии.

Европейский парламент в резолюции "Об отношениях с Беларусью" признал самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко соучастником преступлений, совершенных россией в Украине. Соответствующая резолюция была принята во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге подавляющим большинством голосов.

Европарламент оценил действия режима Лукашенко как те, которые могут приравниваться к преступлению против человечности согласно Римскому уставу Международного уголовного суда.

Резолюция напоминает полный перечень преступлений белорусского режима, начиная от разжигания ненависти и участия в российской антиукраинской пропаганде до прямой поддержки российской армии, включая предоставленное разрешение напасть на Украину с территории Беларуси и прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения.

Соответственно, странам-членам ЕС предлагается искать правовые пути для изъятия финансовых активов белорусского руководства и соответствующих предприятий, чтобы направить их по возможности на восстановление Украины. Депутаты Европарламента призвали применить против Беларуси «зеркальные» санкции, подобные тем, что ЕС применяет против россии в связи с ее агрессией против Украины.

При этом депутаты подчеркнули, что подавляющее большинство белорусов не поддерживают многомерное вовлечение Беларуси в российскую агрессию против Украины.

Отдельная глава резолюции посвящена преступному вывозу из Украины в Беларусь более 2150 детей, включая сирот, которые были силой доставлены туда с территорий, временно оккупированных российскими войсками.

Европарламент поддержал расследование Генеральной прокуратуры Украины той роли, которую Беларусь играет в насильственной депортации украинских детей, и привлечение белорусского диктатора к ответственности за эти преступления в юрисдикции Международного уголовного суда, как это было сделано в отношении российского руководства.

Депутаты призвали Совет ЕС и высокого представителя ЕС учесть дополнительные меры против режима Лукашенко, в дополнение к уже примененным санкциям, и разработать широкий и долгосрочный подход к отношениям с Беларусью, в тесном взаимодействии с международными партнерами ЕС.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.

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