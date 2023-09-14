Археологи нашли 1500-летний дворец в городе майя

Археологи раскопали древний дворец в городе майя на юго-востоке Мексики.

Источник фото: Reuters

Археологи обнаружили дворец в древнем городе майя на юго-востоке Мексики, и этот дворец имеет сходные черты с руинами, найденными в соседней Гватемале. Это может свидетельствовать о «значимом» периоде миграции, который произошел тысячи лет назад, – сообщает Newsweek.

Национальный институт антропологии и истории Мексики объявил о находке этого дворца в археологической зоне Каба, которая расположена в регионе Пуук штата Юкатан, к югу от современного города Мерида.

Город Каба расположен примерно в 50 милях от Мериды и включает в себя ряд зданий, включая дворцы и храмы, предназначенные для бога дождя майя, известного как Чаак. Название этого поселения в переводе с языка древних майя означает «сильная» или «мощная» рука.

Исследователи назвали находку дворцом Петенеро. Ему, вероятно, более 1500 лет.

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