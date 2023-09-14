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  1. В Украине

В Киевской области хотят выкупить убыточную ТЭЦ с долгом 800 млн гривен – СМИ

10:47, 14 сентября 2023
В Белой Церкви горсовет решил за 300 млн гривен приобрести ТЭЦ с долгом на сумму 800 млн гривен.
В Киевской области хотят выкупить убыточную ТЭЦ с долгом 800 млн гривен – СМИ
Источник фото: Wikimapia
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В Белоцерковском городском совете рассматривается возможность приобретения местной теплоэлектроцентрали вместе с ее долгами, и эта инициатива может быть связана с интересами российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, который был объектом санкций СНБО в 2021 году. Об этом говорится в расследовании телеканала «Эспрессо».

По указаниям журналистов, новоизбранный председатель правления ТЭЦ, которого акционеры назначили для решения проблем предприятия, сталкивается с трудностями в исполнении своих обязанностей из-за постоянных судебных исков, которые инициирует ЧАО «Росава», которая владеет 9% акций ТЭЦ. Эта компания стремится признать недействительными решения общего собрания акционеров.

Теплоэлектроцентрала имеет долг перед НАК «Нафтогаз» в размере 300 млн гривен, а общий долг предприятия превышает 800 млн гривен. По данным журналистов, недвижимость, оборудование и оборудование Белоцерковской ТЭЦ выставлены на продажу с целью погашения задолженности перед банком «Финансы и Кредит» Национального банка Украины.

В феврале 2023 года Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск НБУ к АО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» о взыскании на переданные в залог НБУ 40% акций ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль». Согласно законодательству, следующим шагом должна быть организация прозрачного аукциона, на котором планируется продать ТЭЦ. По данным аналитиков, рыночная стоимость предприятия на таких торгах может составлять не менее 2 млрд гривен. Однако местные власти Белой Церкви предложили свою цену, которая составляет примерно 300 млн гривен.

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