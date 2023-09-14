На Київщині хочуть викупити збиткову ТЕЦ із боргом 800 млн гривень – ЗМІ

У Білій Церкві міськрада вирішила за 300 млн гривень придбати ТЕЦ із боргом на суму 800 млн гривень.

Джерело фото: Wikimapia

У Білоцерківській міській раді розглядається можливість придбання місцевої теплоелектроцентралі разом із її боргами, і ця ініціатива може бути пов'язана з інтересами російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, який був об'єктом санкцій РНБО в 2021 році. Про це йдеться в розслідуванні телеканалу «Еспресо».

За вказівками журналістів, новообраний голова правління ТЕЦ, якого акціонери призначили для вирішення проблем підприємства, стикається з труднощами у виконанні своїх обов'язків через постійні судові позови, які ініціює ПрАТ «Росава», яка володіє 9% акцій ТЕЦ. Ця компанія прагне визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів.

Теплоелектроцентрала має борг перед НАК «Нафтогаз» у розмірі 300 млн гривень, а загальний борг підприємства перевищує 800 млн гривень. За даними журналістів, нерухомість, устаткування та обладнання Білоцерківської ТЕЦ виставлені на продаж з метою погашення заборгованості перед банком «Фінанси і Кредит» Національного банку України.

У лютому 2023 року Господарський суд Київської області задовольнив позов НБУ до АТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» про стягнення на передані в заставу НБУ 40% акцій ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Згідно із законодавством, наступним кроком має бути організація прозорого аукціону, на якому планується продати ТЕЦ. За даними аналітиків, ринкова вартість підприємства на таких торгах може складати не менше 2 млрд гривень. Однак місцева влада Білої Церкви запропонувала свою ціну, яка становить приблизно 300 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.