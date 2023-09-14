Хто має пільговий проїзд «Укрзалізницею», а хто може їздити безкоштовно: подробиці

Певні категорії громадян України мають право на проїзд в поїздх «Укрзалізниці» безкоштовно або зі суттєвою знижкою, – повідомляє «Укрзалізниця».

Поступки у проїзді мають наступні категорії:

Діти віком від 6 до 14 років мають можливість подорожувати у пасажирських вагонах всіх категорій пасажирських поїздів АТ «Укрзалізниця». Вони сплачують 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

Діти віком до 6 років, які не потребують окремого місця, мають право на безкоштовний проїзд і не потребують проїзного документа.

При проїзді по території України в поїздах, які не є частиною АТ «Укрзалізниця», знижка на вартість проїзду надається дітям віком від 5 до 10 років.

Студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів можуть купувати квитки за половину вартості в загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій поїздів міжміського сполучення, а також в усіх вагонах регіональних поїздів і поїздах приміського сполучення.

Проте при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії «Регіональний поїзд» – для студентів встановлена повна вартість проїзного документа.

У період з 1 жовтня по 15 травня особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та супроводжуючі осіб із інвалідністю І групи або дітей із інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) можуть скористатися 50% знижкою на внутрішніх рейсах.

Особи із інвалідністю внаслідок війни І чи II групи мають право на безкоштовний проїзд щорічно (туди й назад) на внутрішніх рейсах та 50% знижку у період з 1 жовтня до 15 травня.

Також особи із інвалідністю внаслідок війни II, III групи серед учасників бойових дій під час Другої світової війни, які досягли віку 85 років і старше, а також учасники бойових дій під час Другої світової війни, які перевищили вік 85 років, можуть скористатися безкоштовним проїздом один раз на рік на внутрішніх рейсах і 50% знижкою з 1 жовтня по 15 травня.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи мають право на безкоштовний проїзд один раз на два роки (в обидві сторони) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Учасники бойових дій можуть скористатися безкоштовним проїздом один раз на два роки (в обидві сторони) або один раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.