В Харкові в багатоповерхівці вибухнула граната: постраждав чоловік

В результаті вибуху в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа, правоохоронці виявили двох чоловіків.

Джерело фото: поліція Харківської області

В Індустріальному районі Харкова в одній з багатоповерхівок стався вибух. Ймовірною причиною правоохоронці вважають гранату, – повідомляє поліція Харківської області.

«До поліції надійшло повідомлення про пожежу на 9-му поверху багатоквартирного будинку, яка сталася після вибуху. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2», – йдеться у повідомленні.

В квартирі, де стався вибух, правоохоронці виявили 36 та 38-річних чоловіків. Один з чоловіків отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Інший від госпіталізації відмовився.

Наразі причини пожежі встановлюються.

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