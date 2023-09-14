В Харькове в многоэтажке взорвалась граната: пострадал мужчина

В результате взрыва в многоэтажке Харькова произошел пожар, правоохранители обнаружили двух мужчин.

Источник фото: полиция Харьковской области

В Индустриальном районе Харькова в одной из многоэтажек произошел взрыв. Вероятной причиной правоохранители считают гранату, – сообщает полиция Харьковской области.

«В полицию поступило сообщение о пожаре на 9-м этаже многоквартирного дома, который произошел после взрыва. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 ХРУП № 2», – говорится в сообщении.

В квартире, где произошел взрыв, правоохранители обнаружили 36 и 38-летних мужчин. Один из мужчин получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Другой от госпитализации отказался.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

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