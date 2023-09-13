БЭБ разоблачило компанию, которая незаконно продавала военную амуницию для ВСУ

Разоблачило компанию, которая незаконно ввозила шлемы и бронежилеты под документами для нужд ВСУ, однако снаряжение шло на продажу.

Источник фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили компанию, которая завозила военное снаряжение в Украину якобы для нужд ВСУ, а на самом деле шлемы и бронежилеты продавали через сеть розничных магазинов, – сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Специалисты БЭБ провели обыски в офисах, складских помещениях и розничных точках компании. Во время обысков были изъяты шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного уровня защиты, общей стоимостью более 40 миллионов гривен. Также были изъяты финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности компании.

В ходе расследования выявлено, что компания для получения льгот на ввоз в Украину товаров военного назначения использовала фальшивые сертификаты, где была предоставлена ложная информация о конечном получателе. Формально товар предназначался для ВСУ, но фактически продавался через сеть специализированных магазинов, расположенных в разных регионах Украины. Этим способом было ввезено несколько партий товара, стоимостью более 100 миллионов гривен.

Таким образом, работники компании избежали уплаты налогов на сумму около 30 миллионов гривен при продаже амуниции.

Сейчас незаконно ввезенные товары арестованы, проводятся экспертизы.

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