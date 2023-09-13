Вымогал $35 тысяч за содействие в получении земли: о подозрении сообщили депутату с Волыни

Разоблаченному на вымогательстве 35 тысяч долларов депутату Волынского облсовета сообщили о подозрении.

Один из депутатов Волынского областного совета разоблачен на взятке. За 35 тысяч долларов США он обещал содействие решению местной власти, – сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Волынского областного совета, уличенному в получении неправомерной выгоды в сумме 35 тысяч долл. США. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что чиновник требовал неправомерную выгоду от физического лица, которое намеревалось приобрести земельный участок на территории одной из территориальных общин Волынской области с целью дальнейшего создания на ней предприятия по утилизации отходов. В обмен на "вознаграждение" депутат обещал обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения в частную собственность земельного участка.

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