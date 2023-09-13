Сейчас в больница состоятельной сети кондиционеры имеются в 12% из всех палат.

Источник фото: DailyLviv.com

Больницы состоятельной сети, которые не будут иметь кондиционеров в палатах, с 2024 года не смогут контрактироваться по определенным пакетам с Национальной службой здоровья Украины. Обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в палатах должны за счет самих больниц, – сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Минздрав отмечает, что современная высококачественная медицина заключается не только в наличии передового оборудования, стандартов лечения и квалифицированных медицинских работников. Важным является также удобство условий пребывания как для пациентов, так и для медицинского персонала.

При контрактировании с НСЗУ на 2022 год одним из обязательных требований к больницам, оказывающим специализированную медицинскую помощь, было наличие резервного источника электроснабжения, что позволило медицинской системе накопить 4 095 генераторов и справиться с многочисленными атаками на энергетическую инфраструктуру Украины, которые осуществлялись врагом.

Однако медучреждения состоятельной сети должны быть готовы не только к вызовам холодов, но и к вызовам жары. Сейчас из более 54 000 палат в больницах состоятельной сети, кондиционеры имеют только 6 897, то есть в 12% палат.

«К сожалению, что касается кондиционирования ситуация совсем другая. Кондиционеры установлены только в 12% палат. Минздрав помогает больницам и с привлечением средств для реконструкции, и с дорогостоящим оборудованием. Обеспечить же комфортные условия пребывания непосредственно в палатах – это то, что финансово под силу самим заведениям. Мы видим это из тех остатков средств, которые есть сегодня на счетах в больницах, по данным Нацслужбы здоровья. Это более 23 млрд грн. Эти средства - не абстрактные цифры на счетах, они должны использоваться на благо пациентов и улучшение качества оказания медицинской помощи», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.