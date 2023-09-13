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  1. В Україні

Лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть контрактуватися за певними пакетами із НСЗУ

21:12, 13 вересня 2023
Наразі в лікарня спроможної мережі кондиціонери наявні в 12% з усіх палат.
Лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть контрактуватися за певними пакетами із НСЗУ
Джерело фото: DailyLviv.com
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Лікарні спроможної мережі, які не матимуть кондиціонерів у палатах, з 2024 року не зможуть контрактуватися за певними пакетами із Національною службою здоров'я України. Забезпечити комфортні умови перебування пацієнтів у палатах мають за кошти самих лікарень, – повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

МОЗ наголошує, що сучасна високоякісна медицина полягає не лише у наявності передового обладнання, стандартів лікування та кваліфікованих медичних працівників. Важливою є також зручність умов перебування як для пацієнтів, так і для медичного персоналу.

Під час контрактування з НСЗУ на 2022 рік однією з обов'язкових вимог до лікарень, що надають спеціалізовану медичну допомогу, була наявність резервного джерела електропостачання, що дозволило медичній системі накопичити 4 095 генераторів і впоратися з численними атаками на енергетичну інфраструктуру України, які здійснювалися ворогом.

Проте медзаклади спроможної мережі повинні бути готові не лише до викликів холодів, а й до викликів спеки. Наразі із понад 54 000 палат в лікарнях спроможної мережі, кондиціонери мають лише 6 897, тобто у 12% палат.

«На жаль, що стосується кондиціонування ситуація зовсім інша. Кондиціонери встановлені лише у 12% палат. МОЗ допомагає лікарням і з залученням коштів для реконструкції, і з дороговартісним обладнанням. Забезпечити ж комфортні умови перебування безпосередньо в палатах – це те, що фінансово під силу самим закладам. Ми бачимо це із тих залишків коштів, які є сьогодні на рахунках в лікарнях, за даними Нацслужби здоров'я. Це понад 23 млрд грн. Ці кошти — не абстрактні цифри на рахунках, вони мають використовуватися на благо пацієнтів та покращення якості надання медичної допомоги», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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