Європарламент затвердив заходи запобігання корупції серед євродепутатів

Декларації про майно та доходи депутатів Європарламенту будуть представлені публічно.

Європарламент прийняв зміни до свого внутрішнього регламенту після корупційного скандалу 2022 року, в який були втягнуті депутати та співробітники ЄП, – повідомляє «Іnterfax-Україна».

Зміни були затверджені в середу, 13 вересня, на пленарному засіданні в Страсбурзі з переважним більшістю голосів: 505 «за», 93 «проти» та 52 утрималися.

Оновлені правила передбачають наступне:

Заборона будь-якої лобіювальної діяльності для депутатів.

Обов'язок декларування ідей або пропозицій, одержаних від зовнішніх суб'єктів, у всіх звітах.

Строгіші покарання за порушення кодексу поведінки.

Широка публікація інформації про наради.

Заборона взаємодії з колишніми депутатами ЄП, які залишили парламент за попередні шість місяців.

Розширене визначення конфлікту інтересів та удосконалені повноваження компетентних органів.

Нижчі пороги для декларування оплачуваної діяльності.

Правила прийняття подарунків та декларування витрат.

Крім того, декларації про майно депутатів мають бути публічно представлені на початку та наприкінці їхніх термінів повноважень. Ці зміни були впроваджені як частина плану реформ для забезпечення більшої відкритості та підзвітності членів ЄП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.