Лікар з обкладинки Time Ірина Кондратова стала заступником голови НСЗУ

Екс-керівнця Харківського регіонального перинатального центру Ірина Кондратова стала заступником голови НСЗУ.

Джерело фото: Facebook / Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров’я України призначило заступником голови Національної служби здоров’я України екс-керівнцю Харківського регіонального перинатального центру Ірину Кондратову, – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Лікарка з Харкова, відома своєю поява на обкладинці журналу Time, була визнана однією з сотні найвпливовіших жінок у світі за версією ВВС у 2022 році. Вона стала центральною фігурою, коли Девід Бекхем передав їй свій Instagram-акаунт на один день, з метою збору коштів на закупівлю обладнання для лікування новонароджених дітей.

«Керівниця Харківського регіонального перинатального центру, доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківський національний медичний університет. Лікарка, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі, жила поруч з колегами та пацієнтами, навіть під обстрілами ворога продовжувала надавати медичну допомогу вагітним», – розповів Ляшко.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона майже три місяці приймала пологи у підвалі, де жила поруч із колегами та пацієнтами, і навіть під ворожими обстрілами продовжувала надання медичної допомоги вагітним.

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