Врач с обложки Time Ирина Кондратова стала заместителем главы НСЗУ

Экс-руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова стала заместителем главы НСЗУ.

Источник фото: Facebook / Виктор Ляшко

Министерство здравоохранения Украины назначило заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины экс-руководителя Харьковского регионального перинатального центра Ирину Кондратову, – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Врач из Харькова, известная своим появление на обложке журнала Time, была признана одной из сотни самых влиятельных женщин в мире по версии ВВС в 2022 году. Она стала центральной фигурой, когда Дэвид Бекхэм передал ей свой Instagram-аккаунт на один день, с целью сбора средств на закупку оборудования для лечения новорожденных детей.

«Руководитель Харьковского регионального перинатального центра, доцент кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковский национальный медицинский университет. Врач, которая почти три месяца принимала роды в подвале, жила рядом с коллегами и пациентами, даже под обстрелами врага продолжала оказывать медицинскую помощь беременным», – рассказал Ляшко.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину она почти три месяца принимала роды в подвале, где жила рядом с коллегами и пациентами, и даже под вражескими обстрелами продолжала оказание медицинской помощи беременным.

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