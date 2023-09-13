СБУ проводит рейды по всей Украине из-за провокации рф по применению «грязной бомбы»

Источник фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны проводит рейды для проверки радиационной безопасности по всей территории Украины из-за российских провокаций по применению «грязной бомбы», – сообщает пресс-служба СБУ.

После проверок не было обнаружено никаких опасных радиоактивных материалов.

В течение только одной недели правоохранители обошли сотни мест массового сбора людей, объекты критической инфраструктуры, а также проверили тысячи транспортных средств, которые могут быть использованы для перевозки радиоактивных материалов диверсантами из россии.

Особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в районах, которые находятся близко к линии фронта и на территориях, которые были оккупированы ранее, а также на пунктах пропуска через границу. Во время этих рейдов, силовики совершенствуют свои взаимодействующие алгоритмы и оперативные процедуры по реагированию на любые ядерные угрозы, которые могут возникнуть от россии.

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