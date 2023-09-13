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КСУ признал некоторые нормы Бюджетного кодекса по установлению Кабмином соцвыплат исходя из финансовых ресурсов государства, конституционными, а некоторые – неконституционными

В частности, КСУ признал конституционным положение пункта 26 раздела Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса в части, согласно которой нормы и положения статьи 50 Закона о социальной защите чернобыльцев применяются исходя из имеющихся финансовых ресурсов государства, но признал неконституционным иное положение.

Как государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук покрывает коррупцию главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка

Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

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Решением СНБО Кабмину поручили в течение двух недель проработать изменения в правила пересечения границы непригодными и ограниченно подходящими мужчинами – поэтому, заодно Правительство может решить и вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами.

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  1. В Украине

СБУ проводит рейды по всей Украине из-за провокации рф по применению «грязной бомбы»

19:21, 13 сентября 2023
СБУ проводит рейды по всей Украине из-за провокации рф по применению «грязной бомбы»
СБУ проводит рейды по всей Украине из-за провокации рф по применению «грязной бомбы»
Источник фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны проводит рейды для проверки радиационной безопасности по всей территории Украины из-за российских провокаций по применению «грязной бомбы», – сообщает пресс-служба СБУ.

После проверок не было обнаружено никаких опасных радиоактивных материалов.

В течение только одной недели правоохранители обошли сотни мест массового сбора людей, объекты критической инфраструктуры, а также проверили тысячи транспортных средств, которые могут быть использованы для перевозки радиоактивных материалов диверсантами из россии.

Особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в районах, которые находятся близко к линии фронта и на территориях, которые были оккупированы ранее, а также на пунктах пропуска через границу. Во время этих рейдов, силовики совершенствуют свои взаимодействующие алгоритмы и оперативные процедуры по реагированию на любые ядерные угрозы, которые могут возникнуть от россии.

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