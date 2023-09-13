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КСУ признал некоторые нормы Бюджетного кодекса по установлению Кабмином соцвыплат исходя из финансовых ресурсов государства, конституционными, а некоторые – неконституционными

В частности, КСУ признал конституционным положение пункта 26 раздела Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса в части, согласно которой нормы и положения статьи 50 Закона о социальной защите чернобыльцев применяются исходя из имеющихся финансовых ресурсов государства, но признал неконституционным иное положение.

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Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

В Госпогранслужбе пока не знают, что делать с женщинами, которые будут выезжать за границу после 1 октября

Решением СНБО Кабмину поручили в течение двух недель проработать изменения в правила пересечения границы непригодными и ограниченно подходящими мужчинами – поэтому, заодно Правительство может решить и вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами.

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Кабмин внес в Раду проект изменений в текущий Бюджет, по которому предлагается, в частности, уменьшить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом и деятельность НАПК.

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Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: ВАКС арестовал бизнесмена Боруховича

18:38, 13 сентября 2023
ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Алексу Боруховичу с залогом в размере почти 121 млн гривен.
Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: ВАКС арестовал бизнесмена Боруховича
Источник фото: inforesist.org
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В среду, 13 сентября, по ходатайству НАБУ и с согласия САП ВАКС избрал меру пресечения для Алекса Боруховича в виде содержания под стражей с альтернативой залога 120,8 млн гривен. Его арестовали по подозрению в деле о незаконном присвоении имущественного комплекса стратегического объекта – Коммунального предприятия Международный аэропорт «Одесса» и незаконном получении дохода в размере 2,5 миллиарда гривен от его деятельности, – сообщает пресс-служба САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в размере 120,780 миллионов гривен.

Кроме того, определены следующие процессуальные обязанности для подозреваемого:

  • прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
  • не отлучаться из г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

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