Незаконное завладение аэропортом «Одесса»: ВАКС арестовал бизнесмена Боруховича

ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Алексу Боруховичу с залогом в размере почти 121 млн гривен.

Источник фото: inforesist.org

В среду, 13 сентября, по ходатайству НАБУ и с согласия САП ВАКС избрал меру пресечения для Алекса Боруховича в виде содержания под стражей с альтернативой залога 120,8 млн гривен. Его арестовали по подозрению в деле о незаконном присвоении имущественного комплекса стратегического объекта – Коммунального предприятия Международный аэропорт «Одесса» и незаконном получении дохода в размере 2,5 миллиарда гривен от его деятельности, – сообщает пресс-служба САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения в виде залога в размере 120,780 миллионов гривен.

Кроме того, определены следующие процессуальные обязанности для подозреваемого:

прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

не отлучаться из г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

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