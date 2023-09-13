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КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними

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Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: ВАКС заарештував бізнесмена Боруховича

18:38, 13 вересня 2023
ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Алексу Боруховичу із заставою в розмірі майже 121 млн гривень.
Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: ВАКС заарештував бізнесмена Боруховича
Джерело фото: inforesist.org
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У середу, 13 вересня, за клопотанням НАБУ та за згодою САП ВАКС обрав запобіжний захід для Алекса Боруховича у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 120,8 млн гривень. Його заарештували за підозрою у  справі про незаконне привласнення майнового комплексу стратегічного об’єкту – Комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Одеса» та незаконне одержання доходу в розмірі 2,5 мільярда гривень від його діяльності, – повідомляє пресслужба САП.

Суд частково задовольнив клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120,780 мільйонів гривень.

Крім того, визначено наступні процесуальні обов'язки для підозрюваного:

  • прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
  • не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

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