Незаконне заволодіння аеропортом «Одеса»: ВАКС заарештував бізнесмена Боруховича

ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Алексу Боруховичу із заставою в розмірі майже 121 млн гривень.

Джерело фото: inforesist.org

У середу, 13 вересня, за клопотанням НАБУ та за згодою САП ВАКС обрав запобіжний захід для Алекса Боруховича у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 120,8 млн гривень. Його заарештували за підозрою у справі про незаконне привласнення майнового комплексу стратегічного об’єкту – Комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Одеса» та незаконне одержання доходу в розмірі 2,5 мільярда гривень від його діяльності, – повідомляє пресслужба САП.

Суд частково задовольнив клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120,780 мільйонів гривень.

Крім того, визначено наступні процесуальні обов'язки для підозрюваного:

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

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