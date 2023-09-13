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  1. В Україні

СБУ проводить рейди по всій Україні через провокації рф щодо застосування «брудної бомби»

19:21, 13 вересня 2023
Правоохоронці перевіряють місця масового скупчення людей, транспортні засоби та об'єкти критичної інфраструктури.
СБУ проводить рейди по всій Україні через провокації рф щодо застосування «брудної бомби»
Джерело фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки по всій території України через російські провокації щодо застосування «брудної бомби», – повідомляє пресслужба СБУ.

Після перевірок не було виявлено жодних небезпечних радіоактивних матеріалів.

Протягом лише одного тижня правоохоронці обійшли сотні місць масового збору людей, об'єкти критичної інфраструктури, а також перевірили тисячі транспортних засобів, які можуть бути використані для перевезення радіоактивних матеріалів диверсантами з росії.

Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у районах, які знаходяться близько до лінії фронту та на територіях, що були окуповані раніше, а також на пунктах пропуску через кордон. Під час цих рейдів, силовики вдосконалюють свої взаємодійні алгоритми та оперативні процедури щодо реагування на будь-які ядерні загрози, які можуть виникнути від росії.

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