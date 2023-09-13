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Европарламент утвердил меры предотвращения коррупции среди евродепутатов

19:45, 13 сентября 2023
Декларации об имуществе и доходах депутатов Европарламента будут представлены публично.
Европарламент утвердил меры предотвращения коррупции среди евродепутатов
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Европарламент принял изменения в свой внутренний регламент после коррупционного скандала 2022 года, в который были втянуты депутаты и сотрудники ЕП, – сообщает «Іnterfax-Украина».

Изменения были утверждены в среду, 13 сентября, на пленарном заседании в Страсбурге с подавляющим большинством голосов: 505 "за", 93 "против" и 52 воздержались.

Обновленные правила предусматривают следующее:

  • Запрет любой лоббистской деятельности для депутатов.
  • Обязанность декларирования идей или предложений, полученных от внешних субъектов, во всех отчетах.
  • Более строгие наказания за нарушение кодекса поведения.
  • Широкая публикация информации о совещаниях.
  • Запрет взаимодействия с бывшими депутатами ЕП, которые покинули парламент за предыдущие шесть месяцев.
  • Расширенное определение конфликта интересов и усовершенствованные полномочия компетентных органов.
  • Более низкие пороги для декларирования оплачиваемой деятельности.
  • Правила принятия подарков и декларирования расходов.

Кроме того, декларации об имуществе депутатов должны быть публично представлены в начале и в конце их сроков полномочий. Эти изменения были внедрены как часть плана реформ для обеспечения большей открытости и подотчетности членов ЕП.

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