Европарламент утвердил меры предотвращения коррупции среди евродепутатов

Европарламент принял изменения в свой внутренний регламент после коррупционного скандала 2022 года, в который были втянуты депутаты и сотрудники ЕП, – сообщает «Іnterfax-Украина».
Изменения были утверждены в среду, 13 сентября, на пленарном заседании в Страсбурге с подавляющим большинством голосов: 505 "за", 93 "против" и 52 воздержались.
Обновленные правила предусматривают следующее:
- Запрет любой лоббистской деятельности для депутатов.
- Обязанность декларирования идей или предложений, полученных от внешних субъектов, во всех отчетах.
- Более строгие наказания за нарушение кодекса поведения.
- Широкая публикация информации о совещаниях.
- Запрет взаимодействия с бывшими депутатами ЕП, которые покинули парламент за предыдущие шесть месяцев.
- Расширенное определение конфликта интересов и усовершенствованные полномочия компетентных органов.
- Более низкие пороги для декларирования оплачиваемой деятельности.
- Правила принятия подарков и декларирования расходов.
Кроме того, декларации об имуществе депутатов должны быть публично представлены в начале и в конце их сроков полномочий. Эти изменения были внедрены как часть плана реформ для обеспечения большей открытости и подотчетности членов ЕП.
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