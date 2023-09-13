Вимагав $35 тисяч за сприяння в отриманні землі: про підозру повідомили депутату із Волині

Викритому на вимаганні 35 тисяч доларів депутату Волинської облради повідомили про підозру.

Одного з депутатів Волинської обласної ради викрито на хабарі. За 35 тисяч доларів США він обіцяв сприяння рішенням місцевої влади, – повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч дол. США. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання у приватну власність земельної ділянки.

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