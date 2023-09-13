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  1. В Україні

БЕБ викрило компанію, яка незаконно продавала військову амуніцію для ЗСУ

21:42, 13 вересня 2023
Викрито компанію, що незаконно ввозила шоломи та бронежилети під документами для потреб ЗСУ, проте спорядження йшло на продаж.
БЕБ викрило компанію, яка незаконно продавала військову амуніцію для ЗСУ
Джерело фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили компанію, яка завозила військове спорядження в Україну нібито для потреб ЗСУ, а насправді шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів, – повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Спеціалісти БЕБ провели обшуки в офісах, складських приміщеннях та роздрібних точках компанії. Під час обшуків були вилучені шоломи, балістичні плити та бронежилети різного рівня захисту, загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень. Також були вилучені фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність компанії.

Під час розслідування виявлено, що компанія для отримання пільг на ввезення в Україну товарів військового призначення використовувала фальшиві сертифікати, де була надана неправдива інформація щодо кінцевого отримувача. Формально товар призначався для ЗСУ, але фактично продавався через мережу спеціалізованих магазинів, розташованих у різних регіонах України. Цим способом було ввезено кілька партій товару, вартістю понад 100 мільйонів гривень.

Так, працівники компанії уникнули сплати податків на суму близько 30 мільйонів гривень під час продажу амуніції.

Наразі незаконно ввезені товари арештовані, проводяться експертизи.

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