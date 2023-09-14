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  1. В Украине

Кто имеет льготный проезд «Укрзализныцей», а кто может ездить бесплатно: подробности

08:50, 14 сентября 2023
В Украине определенные категории граждан имеют льготы на проезд железнодорожным транспортом.
Кто имеет льготный проезд «Укрзализныцей», а кто может ездить бесплатно: подробности
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Определенные категории граждан Украины имеют право на проезд в поездах «Укрзализныци» бесплатно или с существенной скидкой, – сообщает «Укрзализныця».

Уступки в проезде имеют следующие категории:

  1. Дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют возможность путешествовать в пассажирских вагонах всех категорий пассажирских поездов АО «Укрзализныця». Они платят 75% стоимости проезда взрослого пассажира.
  2. Дети в возрасте до 6 лет, не требующие отдельного места, имеют право на бесплатный проезд и не требуют проездного документа.
  3. При проезде по территории Украины в поездах, которые не являются частью АО «Укрзализныця», скидка на стоимость проезда предоставляется детям в возрасте от 5 до 10 лет.
  4. Студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащиеся профессионально-технических учебных заведений могут покупать билеты за половину стоимости в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий поездов междугородного сообщения, а также во всех вагонах региональных поездов и поездах пригородного сообщения.
  5. Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд» – для студентов установлена полная стоимость проездного документа.
  6. В период с 1 октября по 15 мая лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего) могут воспользоваться 50% скидкой на внутренних рейсах.
  7. Лица с инвалидностью вследствие войны I или II группы имеют право на бесплатный проезд ежегодно (туда и обратно) на внутренних рейсах и 50% скидку в период с 1 октября до 15 мая.
  8. Также лица с инвалидностью вследствие войны II, III группы среди участников боевых действий во время Второй мировой войны, достигших возраста 85 лет и старше, а также участники боевых действий во время Второй мировой войны, превысившие возраст 85 лет, могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в год на внутренних рейсах и 50% скидкой с 1 октября по 15 мая.
  9. Лица с инвалидностью вследствие войны III группы имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.
  10. Участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года (в обе стороны) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.
  11. Родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы, имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

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