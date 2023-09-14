Археологи знайшли 1500-річний палац у місті майя

Археологи розкопали стародавній палац у місті майя на південному сході Мексики.

Джерело фото: Reuters

Археологи виявили палац у стародавньому місті майя на південному сході Мексики, і цей палац має подібні риси до руїн, знайдених у сусідній Гватемалі. Це може свідчити про «значущий» період міграції, який відбувся тисячі років тому, – повідомляє Newsweek.

Національний інститут антропології та історії Мексики оголосив про знахідку цього палацу в археологічній зоні Каба, яка розташована в регіоні Пуук штату Юкатан, на південь від сучасного міста Меріда.

Місто Каба розташоване приблизно за 50 миль від Меріди і включає в себе ряд будівель, включаючи палаци та храми, призначені для бога дощу майя, відомого як Чаак. Назва цього поселення в перекладі з мови стародавніх майя означає «сильна» або «потужна» рука.

Дослідники назвали знахідку палацом Петенеро. Йому, ймовірно, більше 1500 років.

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